Unter diesem Motto bündeln Gesellschafter, Institutionen und Firmen in ganz Niedersachsen seit 2005 ihre Fachkompetenzen in den Sparten Pferdesport und -zucht. Die Interessensvertretung macht sich gegenüber Öffentlichkeit und Politik für die gesellschaftliche und wirtschaftliche Stellung des Pferdes in Niedersachsen stark und veranstaltet – erstmals auf der Pferd & Jagd in Hannover! – am 7. Dezember in Halle 19 den Pferdeland Niedersachsen Tag. Einen Kongress mit Podiumsdiskussion, Experten-Gesprächen und Messerundgang.